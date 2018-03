6. 9. 2011 |Andrea Čánová, Věra Masopustová, Martina Spěváčková, Kristina Winklerová |Zprávy z domova

Za kupčení s hlasy voličů by mohly být až tři roky vězení. Sněmovna podpořila návrh koaličních poslanců, aby se kšeftování s voličskými hlasy stalo v rámci novely trestního zákoníku trestným činem. Toho by se dopustil ten, kdo by jinému poskytl majetkový prospěch za to, že bude volit nebo hlasovat v referendu v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle. Výhrady měla ČSSD, jejíž poslanci změnu nepodpořili.