30. 10. 2013 |Lucie Maxová |Regiony

V Telči na Jihlavsku dnes charita otevírá novou ZASTÁVku pro děti a mládež. Nízkoprahové zařízení se stěhuje ze stísněných prostor do větší a atraktivnější budovy, která klientům ve věku od 11 do 26 let nabídne více možností.