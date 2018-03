6. 5. 2014 |Eva Kézrová |Zprávy z domova

Telefonování za volantem může řidiče dostat až na tři měsíce do vězení. A je jedno, jestli použil handsfree, anebo ne. Nově to hrozí řidičům v Irsku, kde začátkem května výrazně zpřísnili tresty za telefonování při řízení. Také v Česku je to velký problém, denně policisté přistihnou na 130 telefonujících za volantem, dalším stovkám řidičů tento prohřešek ale projde.