telekomunikace

8. 3. 2017 | ČTK

Novela telekomunikačního zákona, která by měla podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD vytvořit tlak na pokles cen mobilních dat, míří do sněmovny. Předpis by měl víc chránit spotřebitele, zvýšit pravomoci Českého telekomunikačního úřadu a také zajistit přechod na digitální televizní vysílání DVB-T2. Operátoři tvrdí, že novela ceny jejich zákazníkům nesníží.