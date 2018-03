24. 10. 2016 | dp |Ekonomika

Energetický regulační úřad (ERÚ) vyměřil společnostem Pražská teplárenská a Veolia Energie pokuty ve výši stovek milionů korun za to, že v letech 2010 a 2011 měly počítat neoprávněně vysoké ceny za teplo. Polovinu vyměřené částky tvoří pokuta, tu druhou by mohli podle ERÚ získat zpátky také zákazníci. Uvedly to pondělní Hospodářské noviny.