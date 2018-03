27. 12. 2016 |Vojtěch Berger |Zprávy ze světa

V zimě se jezdí za teplem na jih. Do Dolního Rakouska ale tentokrát naopak teplo přijelo z jihu. Jsou to nezpracované odpadky z okolí Říma, který se kvůli korupci a špatné organizaci v posledním roce topil ve smetí. Aby se město v odpadcích neutopilo, měly by se teď ekologicky likvidovat v jiných zemích.