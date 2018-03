22. 2. 2016 | mkp, Tereza Kadrnožková |nepoužívat - Věda

Sice nejkratší, ale co do objevů, tak veleúspěšná - tak by se dala popsat poslední expedice brněnských vědců z Masarykovy univerzity do Antarktidy. Kromě nově objevené bakterie dovezla na začátku února šestičlenná výprava i záznam o teplotním rekordu, a pokud se potvrdí, půjde o další z řady důkazů o tom, že se klima na jižním pólu mění.