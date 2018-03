23. 3. 2017 |Filip Harzer |Zprávy ze světa

Čtyři lidé včetně útočníka zemřeli, 29 lidí bylo po útoku v centru Londýna hospitalizováno, sedm z nich je v kritickém stavu. Mezi oběťmi je i přílušník londýnské policie. Okolí britského parlamentu je nadále uzavřeno. Útočník ve středu nejdřív narážel do lidí a pak zaútočil na policisty hlídkující u vstupu do parlamentu. Policie zatím identitu útočícího muže nezveřejnila. Policie v souvislosti s útokem podnikla domovní prohlídky na šesti adresách v Birminghamu, Londýně a dalších místech. Scotland Yard prosí novináře, aby jméno útočníka zatím nezveřejňovali. Podle premiréky Theresy Mayové nebyl útočník tajným službám neznámý. Shrnujeme, co je o útoku do této chvíle známo.