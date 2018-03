teroristické útoky

23. 3. 2016 | ČTK, ČRo |Zprávy ze světa

Turecko loni v červnu zadrželo jednoho z bruselských atentátníků Ibrahima El Bakraouiho a posléze ho vyhostilo do Belgie. Řekl to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Belgické úřady ale podle něj radikála pustily na svobodu, a to navzdory varování, které o něm z Turecka dostaly.