28. 3. 2017 |Vladimír Kroc |nepoužívat - Věda

Americký miliardář Elon Musk chce propojit lidský mozek s počítačem. Sloužit k tomu má nový start-up Neuralink. Zjednodušeně řečeno by se přímo do mozku vložilo zařízení, které se dá propojit s PC. Kromě zlepšení paměti by to prý mělo pomoci udržet krok s rychlým nástupem umělé inteligence. Rozhraní spojující mozek a počítač ale zatím existuje jen teoreticky. Co se zdá být dnes nemožné, může ale být za deset let vyřešené, řekl IT odborník Petr Koubský v rozhovoru pro Radiožurnál.