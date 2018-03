11. 6. 2012 |Veronika Sedláčková, Klára Bílá, Eva Presová, ak, Jan Bumba |Zprávy z domova

Generálka testování žáků v 5. a 9. třídách ukázala, že děti mají nedostatky hlavně v matematice. Jen polovina všech žáků, kteří se do testování přihlásili, se dostali z jednodušší úrovně do vyšší. Radiožurnálu to potvrdil náměstek ústřední školní inspektorky Libor Vacek.