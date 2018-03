13. 10. 2017 |ace |Volby |Tipovačka

Do začátku voleb, pátku 20. října do 13.59 můžete u nás odhadnout výsledek voleb do Poslanecké sněmovny. Vyberte strany o nichž si myslíte, že překročí 5% hranici a doplňte jejich zisk v procentech.