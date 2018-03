21. 5. 2013 |Petr Kološ |Regiony

V medvědáriu na hradě Točníku by měli v budoucnu pobývat medvědi Agáta a Martin. Jenže pro výběh, do nějž by se protagonisté právě dokončovaného seriálu režiséra Václava Chaloupka měli stěhovat, není ještě vydané ani stavební povolení. Hrozí tak riziko, že ze stěhování sejde.