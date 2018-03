31. 7. 2015 |Tereza Chlubná |Zprávy z domova

Policisté by mohli automaticky pokutovat řidiče projíždějící železniční přejezd na červenou. Umožnila by to speciální čtečka SPZ značek, kterou k nim chce umístit ministerstvo dopravy. Šéf resortu Dan Ťok za hnutí ANO o tom bude jednat se Správou železniční dopravní cesty. Dalším tématem schůzky bude budování mimoúrovňových silničních přejezdů.