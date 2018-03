Tokio 2020

6. 9. 2016 | ČTK |Ostatní sporty

Skifař Ondřej Synek se definitivně rozhodl, že bude veslovat ještě čtyři roky a vydrží až do Tokia 2020. Tam by závodil už na páté olympiádě, kde by rád opět zaútočil na zlatou medaili. Zatím má ve sbírce stříbra z Pekingu a Londýna a bronz z Ria.