Tomáš Bank

9. 2. 2015 |Jan Kaliba, Vojtěch Man |Zimní sporty

Svět obletěly děsivé obrázky bezvládně ležícího a v obličeji do krve pořezaného českého lyžaře Ondřeje Banka po pádu v kombinačním sjezdu mistrovství světa ve Spojených státech. Do té doby jízda s medailovými parametry se těsně před cílem změnila v boj o přežití, naštěstí úspěšný. O necelých 6 hodin později už 34letý závodník opustil nemocnici a vrátil se do svého apartmá.