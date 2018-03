Tomáš Koubek

19. 6. 2015 |Jan Kaliba, Vojtěch Bureš |Fotbal

Stačil první hrací den v pražské i moravské části ME do 21 let a českým fotbalistům je Rio de Janeiro rázem vzdálené víc, než by se podle mapy mohlo zdát. Porážka s Dány v kombinaci s prohrou Anglie s Portugalskem výrazně zmenšila českou naději na postup na olympijské hry.