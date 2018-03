16. 1. 2017 |Jan Kaliba, Nikola Šrámková |Fotbal

Tomáš Rosický už nebude hrát za fotbalovou reprezentaci. Výjimku by udělal jen v případě, že by se sám dostal do výborné formy a národní tým do personální nouze. Řekl to při pondělním setkání s novináři. Naopak za Spartu chce její záložník po dlouhém zranění nastoupit nejlépe hned v prvním zápase jarní části sezony - v polovině února v Evropské lize proti Rostovu. Po prvním soustředění ve Španělsku Rosický cítí, že by to mohlo vyjít.