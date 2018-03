23. 3. 2017 |Václav Štefan |Zprávy z domova

Za dlužníkem přes půl republiky a s jeho majetkem pak zase zpátky. Právě tato praxe v exekucích by měla skončit. Požadují to organizace Transparency International a Člověk v tísni. Vyzvaly poslance, aby urychleně přijali senátní návrh, který počítám s tím, že by dlužník měl jednoho exekutora podle místa bydliště. Exekutorská komora se změnou souhlasí.