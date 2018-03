5. 7. 2011 |Tereza Bartůňková, Lucie Maňourová |Regiony

Plzeňský kraj se připravuje na možné uzavření obchvatu Třemošné. Nařídil ho soud, na který se obrátili obyvatelé přilehlých domů kvůli hluku. Podle předběžného rozhodnutí soudu se mají uzavřít všechny stavby související s obchvatem, ale i příjezdové komunikace do obce a kraj se obává, že by se doprava do Třemošné už nevrátila.