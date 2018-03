trestný čin

28. 3. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Neplacení výživného by podle ministerstva spravedlnosti mělo být trestné jen v nejzávažnějších případech. Trestat by se mělo tehdy, pokud by příjemce dostalo do nouze či nebezpečí. Pohledávku na alimentech by mělo být možné postoupit k vymáhání, aby se lidé snadněji dostali k dlužné částce. Právně by se nově měly upravit i poměry dětí nesezdaných rodičů, kteří se rozešli, doporučuje resort ve své stodvacetistránkové analýze.