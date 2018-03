třetí odboj

11. 2. 2011 |Věra Masopustová, Alice Kottová |Zprávy z domova

Koaliční poslanci chtějí dnes na program sněmovny znovu zařadit návrh zákona o protikomunistickém odboji.Ten už měli projednávat ve středu, ale komunisté tomu zabránili. Vadí jim, že by se do zákona mohl dostat paragraf, podle kterého by někteří bývalí funkcionáři KSČ a příslušníci Státní bezpečnosti přispívali ze svých důchodů na odškodnění bojovníků proti komunismu.