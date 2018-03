28. 11. 2016 | ČTK |Hokej

Hokejový obránce Lukáš Krajíček se po předčasném konci v Dinamu Minsk vrací do Třince, s nímž před pěti a půl lety získal mistrovský titul. Rád by do extraligy naskočil už v pátek, kdy Oceláři hostí Vítkovice. S aktuálním lídrem tabulky podepsal víceletou smlouvu.