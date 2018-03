7. 10. 2013 |Evelyna Kulíšková |Regiony

Z Prahy do jara zmizí starý most mezi Holešovicemi a Trojou, známý jako Rámusák. Tramvaje, které přes něj desítky let jezdily, se přesunou na nový moderní Trojský most za více než miliardu korun. Ten město dostavuje jen o pár metrů dál.