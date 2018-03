29. 5. 2012 |Martin Drtina, Kateřina Kozmová |Zprávy z domova

Středočeský krajský soud bude výslechem svědků pokračovat v projednávání případu řidiče Aleše Trpišovského. Trpišovský je podezřelý z toho, že na dálnici D1 nebezpečnou jízdou ohrožoval ostatní řidiče. Za to může jít do vězení až na 12 let.