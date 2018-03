Tuhý Tomáš

16. 6. 2016 |Ondřej Golis |Zprávy z domova

Je to jeden z otazníků, který podrývá důvěru v již tak kritizovanou reorganizaci policie. Zatímco pod chystaný kriminální superúřad mají od srpna spadnout protikorupční (ÚOKFK) a protimafiánský útvar (ÚOOZ), Národní protidrogová centrála (NPC) zůstává stranou. Podle kritiků je to nelogické a jen to nahrává verzi o účelovosti kroku. Vedení policie tvrdí, že protidrogová jednotka se pod národní kriminální centrálu připojí později.