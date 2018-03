13. 6. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Vyjednání nových vztahů mezi Británií a Evropskou unií po případném odchodu Londýna z nynější osmadvacítky by trvalo přinejmenším sedm let a není jisté, že by skončilo úspěšně. V dnešním vydání německého deníku Bild to řekl předseda Evropské rady Donald Tusk. Z dlouhodobého hlediska by podle něj mohl takzvaný brexit politicky poškodit celou západní civilizaci.