23. 11. 2010 |Kateřina Procházková |Zprávy ze světa

Za dvanáct let by už ve volné přírodě nemuseli žít tygři. Tvrdí to odborníci, kteří se sjeli do ruského Petrohradu jednat o jejich záchraně. Úbytek těchto kočkovitých šelem potvrzují i statistiky Světové banky a Fondu na ochranu přírody.