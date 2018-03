9. 2. 2014 |Jana Zemková |Regiony

Týn nad Bečvou by už brzy mohl mít další turistickou atrakci. Kromě středověkého hradu Helfštýn, který patří v regionu k nejnavštěvovanějším památkám, by lidi do vesnice mělo přilákat nové muzeum. Obec ho věnuje Bedřichu Smetanovi. Muzeum otevře v domě, kde v letech 1852 a 1854 hudební skladatel s rodinou pobýval na letním bytě u nevlastní sestry, která se sem provdala za místního sládka.