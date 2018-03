17. 5. 2011 |Jan Suchan |Fotbal

Lazio Řím, Spartak Moskva, Anderlecht Brusel, Kaiserslautern a Viktoria Žižkov. Co je to za výčet, do kterého se vedle známých evropských fotbalových klubů dostal jeden český druholigový? Ze všech těchto celků by se měli sjet čeští fotbalisté, aby utvořili reprezentaci do 21 let pro evropský šampionát. Svou nominaci oznámí trenér Jakub Dovalil už zítra.