21. 5. 2014 |Jitka Hanžlová, mkp |Ekonomika

Zdá se to těžko uvěřitelné, ale už několik let platí pro státní úřady účetní a právní pravidla, která nemají jasný výklad. Ukazuje na to například poslední zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu na ministerstvu pro místní rozvoj. V účetnictví tam objevili kontroloři chyby za miliardy korun.