20. 7. 2005 |Lenka Rákosová, Martin Hromádka |Ekonomika

Možná už ke konci srpna by mohla skončit povinnost vydávat účtenky ke každému nákupu nad 50 korun. Navrhl to senátní hospodářský výbor, takže předloze by se celý Senát měl věnovat počátkem příštího měsíce. Senátoři přitom předpokládají, že Poslanecká sněmovna by pak mohla jejich záměr schválit už na schůzi 16. srpna.