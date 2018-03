2. 1. 2013 |Tereza Jelínková |Hokej

Čeští hokejisté do 20 let nezvládli čtvrtfinálový duel na mistrovství světa v ruské Ufě a s Američany prohráli 0:7. Svěřenci trenéra Miroslava Přerosta podali katastrofální výkon, v utkání doplatili zejména na nedisciplinovanost, pět branek totiž inkasovali v oslabení. Američané se o postup do finále utkají s Kanadou.