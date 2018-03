Uherské Hradiště

23. 1. 2014 |Pavel Sedláček |Regiony

Radnice největších měst ve Zlínském kraji posílí v příštích týdnech desítky úředníků. Všichni směřují do oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Města je zaplatí z evropského grantu. V duchu aktuálního trendu mají úředníci pomoci dostat co nejvíce dětí z ústavů do pěstounských rodin.