Uherský Brod

31. 3. 2015 |Simona Bartošová, Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Každý okres by do budoucna měl mít vlastní zásahovou skupinu. Vyzbrojené policejní družstvo má mít desetiminutový dojezdový čas a v některých oblastech republiky by nahradilo chybějící zásahovou jednotku. Plán zmínil policejní prezident Tomáš Tuhý v reakci na nedávný útok střelce v Uherském Brodě.