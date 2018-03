18. 8. 2010 |Lenka Jansová, Eva Presová |Zprávy z domova

Nemocnice se bojí o peníze od zdravotních pojišťoven. Kdyby jim pojišťovny začaly platit pozdě, ohrozilo by to jejich platební schopnost. Neměly by včas třeba na léky. Výběr pojistného se stále zhoršuje a příští rok by mohlo ve zdravotnictví chybět až deset miliard korun. Nemocnice by pak mohly za pozdní platby pokutovat pojišťovny a vznikl by začarovaný kruh.