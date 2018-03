16. 3. 2015 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

S dosud možná nejradikálnějším návrhem, jak omezit počet přistěhovalců mířících do Británie, přišel tamní populista Nigel Farage. Předseda euroskeptické strany UKIP navrhuje, aby děti nových imigrantů nesměly pět let od příjezdu do země chodit do britských státních škol.