25. 5. 2011 |Martin Dorazín, Renáta Prátová, Martin Drtina, Katarína Brezovská |Zprávy z domova

Loterijní společnost Sazka dnes požádala insolvenčního správce Josefa Cupku o okamžitý souhlas se zastavením veškeré loterijní činnosti. A to do doby, než se firmě podaří získat peníze na další činnost. V tiskové zprávě to oznámil předseda představenstva a generální ředitel Sazky Aleš Hušák. Cupka Hušákovu snahu zastavit fungování Sazky odmítá.