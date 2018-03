11. 1. 2011 |Alžběta Havlová, Aneta Vojtěchová |Výtvarné umění

Už to vypadalo, že se bude učit tetovat na mrtvolách, nakonec označkoval tisíce živých lidí. A jeho obrázky lidé nosí na tričkách i dnes. Legendární umělec - tatér Sailor Jerry - by se tento týden dožil sta let.