2. 4. 2015 |Ľubomír Smatana |Zprávy z domova

Na východní Ukrajině, 20 kilometrů od bojové linie, žila celý rok pětičlenná rodina Vadima Hnojílka. Teprve před dvěma týdny se jim podařilo utéct z válečné oblasti, v Kyjevě nastoupili do speciálu českého ministerstva vnitra a odletěli do Prahy. Vadim je etnický Čech a patří do první skupiny přesídlenců, kterým úřady vydaly povolení k pobytu. Teď žije v zařízení ministerstva vnitra v Červené nad Vltavou na Písecku.