27. 2. 2015 |Jana Jeckelová, kov |Regiony

Pacienti z lůžkových oddělení urologie a ortopedie v Městské nemocnici Ostrava se už brzy přestěhují do lepšího. Rekonstrukce oddělení, kvůli níž se museli několik měsíců léčit v provizorních podmínkách, skončila. Pacienti by nově měli mít větší pohodlí i soukromí a větší komfort by měli mít i sestry a lékaři.