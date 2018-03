7. 4. 2017 |Jan Bachorík |Ekonomika

Ústecký kraj se dostal do světové špičky. Alespoň co se týče zásob lithia. V Krušných horách je celosvětově páté největší naleziště tohoto kovu. Společnost, která v horách plánuje těžbu, ho chce až do finálního produktu zpracovávat v tuzemsku. Česko by se tak mohlo stát významným výrobcem lithiových baterií.