Václav Černý

Amsterodam| 26. 10. 2017 |ČTK |Fotbal

Pro Václava Černého z Ajaxu Amsterodam skončila letošní sezóna. Český reprezentant do 21 let si přetrhl kolenní přední zkřížený vaz a do konce sezóny si nezahraje. Ajax to uvedl na svém webu.