Václav Havel

8. 12. 2016 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

V irském Dublinu se ve velkém vzpomínalo na Václava Havla. Letos by se československý a český prezident dožil 80 let. Uplynulo také 20 let od chvíle, kdy Havel přijel do Irska na státní návštěvu. Mezi zesnulým státníkem a Irskou republikou se zachovalo silné pouto. To odráží třeba Havlova busta, která zdobí prostory irského parlamentu.