Václav Kadlec

23. 6. 2015 |Jan Kaliba, Vojtěch Man |Fotbal

Fotbalová „Lvíčata" jsou jedno vítězství od postupu do semifinále domácího ME a tím i na olympijské hry do Ria. Jenže dosáhnout ho musejí dnes večer proti silnému Německu. Tedy proti týmu složenému převážně z hráčů, kteří nastupují v Bundeslize. To je soutěž, kde se nikdo ze současných českých reprezentantů do 21 let ještě trvale neprosadil.