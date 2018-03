Val Müstair

30. 12. 2012 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Zimní sporty

Až si běžci na lyžích a jejich týmy po dnešní druhé etapě Tour de Ski zabalí výzbroj, vydají se na jeden z nejdelších přesunů v historii tohoto seriálu. A zvlášť v českém táboře to žádné velké nadšení nebudí. Z německého Oberhofu do druhého ze čtyř hostitelských míst letošního ročníku je to šest set kilometrů. Svou pořadatelskou premiéru zažije Švýcarsko, lyžaře čeká novoroční sprinterská zastávka v údolí Müstair obývaném převážně lidmi, kteří udržují při životě rétorománštinu.