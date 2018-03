28. 2. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Česko by do roku 2020 mělo zajistit, aby většina absolventů pedagogických fakult nastupovala do škol. Podaří se tak překlenout generační výměnu učitelů. V opačném případě by mohl být pedagogů nedostatek. Po projednání kariérního řádu pro učitele ve druhém čtení ve Sněmovně to novinářům řekla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zároveň uvedla, že dlouhodobým řešením situace nemůže být to, aby ve školách učili lidé bez pedagogického vzdělání.