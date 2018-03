váleční veteráni

30. 5. 2016 |Lenka Kabrhelová |Zprávy ze světa

Ve Spojených státech dnes slaví takzvaný Memorial Day. „Den obětí války“ je tradiční připomínkou těch, co v boji zahynuli, i všech válečných veteránů. A mluví se také o problémech, s nimiž se veteráni při návratu do běžného života potýkají. Jako své předvolební téma si to vzal i republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump.