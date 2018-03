válečný zločin

18. 6. 2013 |Zdenka Turková, Gregor Martin Papucsek, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Budapešťská vyšetřující prokuratura dnes vznesla obžalobu proti 98letému Lászlovi Csatárymu, a to z válečných zločinů. Podle ní je spáchal za druhé světové války na Slovensku, kde tehdy působil jako šéf maďarské policie v košickém ghettu. Proces by měl začít do tří měsíců.