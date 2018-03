7. 1. 2014 |Štěpánka Kadlečková, Tereza Kadrnožková |Regiony

Někdo se vánočních stromků zbavuje hned po vánočních svátcích, někomu vydrží třeba i do února. Většinou je ale lidé mívají aspoň do Tří králů. V Brně mohou lidé nechat vánoční stromky u popelnic nebo je mohou odvézt do centrální kompostárny, kde dostanou za ně kompost. Na kompostárně končí také stromky ze Znojma. Tam město opět organizuje jejich hromadný svoz.